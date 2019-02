Marrony vibra com gol e Galhardo sente dores e preocupa o Vasco

Dono da melhor campanha da primeira fase, o Vasco está classificado para a final da Taça Guanabara. Mas pode ter problemas para a decisão do primeiro turno do Campeonato Carioca. Thiago Galhardo deixou o gramado com dores na coxa e virou dúvida para a partida de domingo, contra Flamengo ou Fluminense, que se enfrentam nesta quinta.

“Eu estou com dor. Eu fui chutar uma bola ali, acho que foi desnecessário o pique, até pelo placar, mas é a vontade. A gente conseguiu que independente de como estiver a gente vai se entregar, tentar fazer mais gols. Na hora que eu levantei o pé eu senti embolar, não sei se de fato teve um estiramento ou só foi uma cãibra, mas agora é descansar e amanhã avaliar. É uma pena, porque a gente joga o campeonato todo pensando na final, um clássico… mas agora não é hora de lamentar”, comentou o jogador, que foi titular, no lugar de Bruno César.

Autor do terceiro e último gol do Vasco na noite desta quarta, na vitória por 3 a 0 sobre o Resende, no Maracanã, Marrony vibrou com o gol após vencer disputa de bola com o goleiro Ranule, aos 17 minutos da etapa final.

“Eu fico feliz por mais um gol. Hoje mais uma vez fiz meu papel, consegui ajudar a equipe, fiz um gol na raça e saímos com o resultado positivo, que é o mais importante”, comentou o jogador.

A semifinal também serviu para coroar a estreia de Lucas Santos, destaque do Vasco na Copa São Paulo de Juniores e que passou a treinar recentemente com o profissional. “A equipe fez o que o treinador mandou. Saiu vitoriosa da partida, jogando bem, abriu o placar logo no começo do jogo e isso ajudou bastante pra dar seguimento na partida. Eu estou muito feliz por ter estreado no profissional, uma semifinal do campeonato, contra o Resende, no Maracanã com a torcida gritando seu nome, é um dia muito feliz pra mim e como presente ainda veio essa classificação para a final.”