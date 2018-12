Marlos Moreno e Vitinho se lesionam em treino e podem desfalcar Flamengo

Vice-campeão brasileiro desta temporada, o Flamengo pouco tem em jogo na última rodada do Campeonato Brasileiro, sábado, diante do Atlético-PR, no Maracanã. Os atacantes Vitinho e Marlos Moreno sofreram lesões no treino desta quinta-feira e podem ficar de fora da partida.

Titular absoluto do ataque flamenguista, Vitinho sofreu uma torção no tornozelo ao longo da atividade no Ninho do Urubu e precisou ser retirado de campo pelo carrinho com a maca. Seu substituto natural seria Marlos Moreno, que, no entanto, sentiu um problema no púbis e também abandonou a atividade mais cedo.

Se nenhum dos dois puder atuar no sábado, Dorival deve optar por Berrío. Outra possibilidade é a entrada de Geuvânio, que voltou a ter oportunidades com o treinador, mas o atacante tem perdido espaço nas últimas rodadas.

Com 72 pontos, cinco atrás do campeão Palmeiras, o Flamengo não tem mais como ser ultrapassado pelo terceiro lugar Internacional, que tem 68. Já o Atlético-PR é o sétimo colocado, com 54, e precisa da vitória para ter chances de entrar no G6, que garante vaga na Libertadores.