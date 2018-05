Marcos Junior destaca bom ambiente no Flu e defende permanência de Paulo Autuori

O atacante Marcos Junior deu fim a um jejum de sete jogos sem marcar na última vitória do Fluminense em cima do Atlético-PR, no último domingo, pelo Brasileirão, e ajudou na manutenção da boa fase do time carioca. Segundo o jogador, além dos resultados positivos, um dos responsáveis pelo bom ambiente no elenco é o diretor esportivo de futebol do clube, Paulo Autuori.

Na última segunda-feira, Autuori comunicou ao presidente do Fluminense, Pedro Abad, a intenção de deixar o clube. A saída do diretor executivo Marcus Vinícius Freire deixou a situação política nas Laranjeiras efervescente e a dificuldade da administração atual em manter os salários em dia são alguns dos motivos pelos quais Autuori quer sair do cargo no Fluminense.

Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, Marcos Junior defendeu Autuori e disse que ele é essencial para a gestão do grupo. “É um cara fundamental para a gente. Quero muito que ele fiquei. Ele ajuda muito o Abel. O Abel tem que focar só no time. Ele é muito importante para o grupo”, ressaltou.

Neste sábado, o Fluminense abre a sétima rodada do Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense, às 16 horas, no Maracanã. O horário da partida coincide com o da final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Liverpool, que começa às 15h45 (de Brasília), em Kiev, o que foi motivo de brincadeira do atacante. “Vamos ver o jogo do Fluminense, né, gente? Pelo amor de Deus”, brincou.

O atacante culpou a ansiedade pelo seca de sete partidas sem balançar as redes, e destacou o bom momento da equipe. “Não estavam aparecendo oportunidades. Apareceu contra o Botafogo, mas acabei ficando ansioso e desperdiçando”, afirmou. “São os jogadores que fazem o ambiente leve. Temos amizade muito boa. Procuramos passar essa tranquilidade para dentro de campo. E graças a Deus está dando tudo certo”, completou.