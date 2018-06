Marcos Guilherme deixa o São Paulo e celebra acerto com time de Carille

O meia-atacante Marcos Guilherme deixou o São Paulo e acertou com o Al-Wehda, da Arábia Saudita. Emprestado ao clube paulista pelo Atlético-PR, o jogador viu a negociação entre as partes para sua permanência caírem por terra e firmou contrato de três anos com o clube saudita. Em suas primeiras palavras na nova casa, ele celebrou a oportunidade de ser comandado pelo técnico Fábio Carille.

“Nos últimos dias, recebemos muitas sondagens e agradeço a todos os clubes que demonstraram interesse no meu futebol. Conversei com a minha família e optamos pelo projeto do Al-Wehda por vários motivos. Um deles, claro, é o treinador Fábio Carille. Apesar de nunca ter trabalhado com ele, sempre tive ótimas referências e chegamos a conversar nesta semana. Ele afirmou que confia em mim e acredito que a oportunidade de trabalhar com um campeão como ele me fará amadurecer muito, tanto dentro como fora de campo”, declarou.

Marcos Guilherme viveu bons momentos com a camisa do São Paulo. O jogador chegou sob desconfiança da torcida no ano passado, mas cresceu de produção e conquistou espaço com o técnico Diego Aguirre. O time paulista tentou contratá-lo em definitivo, mas a negociação com o Atlético-PR, dono de seus direitos, não evoluiu.

Com isso, o jogador acertou com o Al-Wehda e viverá sua segunda experiência no exterior. Anteriormente, ele vestiu a camisa do Dínamo Zagreb, da Croácia, por empréstimo, em 2017, clube pelo qual atuou em 13 partidas.

“Estou animado e muito motivado para começar esse novo projeto na carreira. Viajei para assinar o contrato, ainda não sei quando será a estreia. Não vejo a hora de começar a trabalhar pelo novo clube”, comentou.