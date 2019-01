Marcos Calazans celebra primeiro jogo completo pelo Fluminense após lesão

O Fluminense irritou sua torcida e apenas empatou com o Volta Redonda na estreia do Campeonato Carioca, sábado, por 1 a 1, mas o confronto foi especial para o atacante Marcos Calazans. Foi a primeira vez que o jogador de 22 anos atuou os 90 minutos de uma partida desde que sofreu uma grave lesão no joelho.

“Consegui jogar 90 minutos pela primeira vez depois da minha lesão. Me senti muito bem, não tive nenhuma dor. Com o passar do tempo, das competições, ainda vou conseguir melhorar e jogar mais”, celebrou o jogador em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

Calazans contundiu o joelho em agosto de 2017 e foi submetido a cirurgia. Em dezembro daquele ano, foi agredido por torcedores do Flamengo e precisou passar por nova operação no mesmo local. Desde então, não havia jogado uma partida completa, até o último sábado.

Apesar o resultado adverso, o atacante fez questão de elogiar a estreia oficial do técnico Fernando Diniz. “O Fernando Diniz é um treinador muito inteligente, que está implementando seu estilo de jogo. Precisamos de um tempinho para as coisas se encaixarem”, afirmou.

O atacante também considerou que a atuação do Fluminense não foi das piores. “Nesta primeira impressão, contra o Volta Redonda, não achei que jogamos mal. Achei que conseguimos manter a posse, trabalhar bem a bola. Ao longo dos treinamentos, vamos pegando as táticas dele, as movimentações, e a cada jogo, vamos melhorar.”