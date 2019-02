Marcelo rebate crítica nas redes sociais após derrota do Real para o Girona

Muito criticado pela atuação na derrota diante do Girona, neste domingo, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela 24.ª rodada do Campeonato Espanhol, o lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid, usou as redes sociais para se manifestar. O brasileiro respondeu a uma crítica feita em uma publicação de uma conta no Instagram que posta informações sobre o time merengue. “Tudo minha culpa! Seguimos”, disse, de maneira irônica.

A publicação comparava os resultados do Real Madrid com o brasileiro em campo e quando estava no time Sergio Reguilón, que disputa a posição na lateral esquerda. Nos últimos oito jogos do jovem espanhol, foram oito vitórias. Já com Marcelo, foram seis derrotas, dois empates e apenas uma vitória.

O lateral-esquerdo brasileiro vem sendo bastante criticado pela imprensa espanhola. Depois da derrota para o Girona, o jornal Marca publicou que “colocar Marcelo em campo é dar vantagem ao adversário”.

Por outro lado, o técnico do Real Madrid, o argentino Santiago Solari, defendeu o jogador na entrevista coletiva depois da partida. “Foi bem. Acredito que ele estava bem”, disse. O clube de Madri volta a campo no próximo domingo diante do Levante, fora de casa, pela 25.ª rodada do Campeonato Espanhol.