Marcelo Oliveira pede trabalho para Fluminense sair do incômodo no Brasileirão

A derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, na quarta-feira, em São Paulo, deixou o Fluminense em uma situação desconfortável no Campeonato Brasileiro. Com 41 pontos, o time carioca está perto da zona de rebaixamento faltando ainda quatro rodadas para o final da temporada. O técnico Marcelo Oliveira pede trabalho para a equipe se livrar logo desta ameaça.

“Só tem um meio de corrigir as coisas que é trabalhando. Temos que manter o equilíbrio. Segunda temos uma decisão, precisamos contar com um time bem preparado, muito competitivo e com a participação do torcedor também porque uma vitória contra o Ceará pode nos trazer uma condição melhor no campeonato”, afirmou o treinador sobre a partida no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 35.ª rodada.

Marcelo Oliveira comentou sobre as dificuldades que o Fluminense enfrentou contra o Palmeiras. “A gente criou uma estratégia de defender bem, mas com jogadores que pudessem gerar velocidade no contra-ataque. Viemos com a intenção de marcar muito bem, tirar espaços do Palmeiras, tentar quebrar a velocidade e fechar os corredores laterais, que são muito velozes, mas jogar aqui é difícil”, disse.

“Jogar aqui é difícil para qualquer equipe, não por caso o Palmeiras tem essa sequência grande de vitórias, é um time muito bem armado, com jogadores de muita técnica, com um banco com jogadores de semelhante qualidade”, elogiou o técnico tricolor.

Contra o Ceará, Marcelo Oliveira não poderá contar com o meia Jadson, que recebeu o cartão vermelho contra o Palmeiras e será desfalque.