Marcelo Oliveira exalta espírito de luta do Fluminense em classificação

Depois da heroica vitória por 1 a 0 sobre o Nacional do Uruguai, nesta quarta-feira, em pleno Parque Central, em Montevidéu, o técnico Marcelo Oliveira ressaltou o espírito de luta dos jogadores do Fluminense. Ele afirmou que a paciência também foi ponto chave para conquistar o resultado que garantiu a equipe nas semifinais da Copa Sul-Americana.

“Foi um ótimo jogo do Fluminense. Nos preparamos muito no campo e emocionalmente para esse jogo. Precisávamos ganhar, mas não podia ser de qualquer forma. Preparamos uma boa estratégia”, analisou.

“Tínhamos de estar bem seguros e equilibrados entre defesa e ataque. Cumprimos bem esse papel. Os jogadores foram guerreiros, pacientes e persistentes. Controlamos o jogo o tempo todo, com possibilidade de fazer o gol, como fizemos, e até de fazer o segundo”, concluiu o treinador.

Com a classificação, o Fluminense volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste sábado, a equipe faz o clássico com o Vasco, no Maracanã, provavelmente com uma escalação alternativa.