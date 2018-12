Marcelo desconversa sobre futuro de Mourinho: ‘Estou aqui para falar do Mundial’

Pouco depois de José Mourinho ter confirmada a sua demissão do Manchester United, nesta terça-feira, as especulações sobre uma possível volta do técnico português ao Real Madrid começaram na Espanha. Ao ser questionado sobre como veria um eventual retorno do treinador ao time madrilenho no futuro, o lateral-esquerdo Marcelo desconversou e lembrou que no momento está focado somente na disputa da semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, nesta quarta-feira, às 14h30 (de Brasília), contra o Kashima Antlers, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos.

“Hoje estou aqui para falar do Mundial de Clubes. Você me pergunta (sobre Mourinho) porque ele foi treinador do Real Madrid. É um grande treinador e é uma pena que esteja sem clube”, afirmou o jogador brasileiro, para depois ressaltar que não depende da sua vontade o retorno do português ao clube espanhol.

“Se ele volta ao Real Madrid, não sou eu quem decide estas coisas. Ele fez grandes coisas pelo Real Madrid e por mim, o que eu lhe agradeço”, reforçou Marcelo, que também precisou comentar o fato de que o meia Isco vem tendo poucas chances de jogar desde quando o técnico Santiago Solari assumiu o comando do time, substituindo o demitido Julen Lopetegui.

Ao abordar este assunto delicado, o lateral fez uma série de elogios ao companheiro de equipe e disse encarar a situação com naturalidade. “Sabemos da qualidade de Isco. Para mim é o jogador do nosso elenco que mais habilidade e qualidade tem no campo, mas cada situação é diferente e (os jornalistas) estão dando importância a algo que não têm muito sentido. Às vezes os jogadores jogam mais e em outras menos, mas estão dando muita ênfase a algo que não é para dar. Isco está no Real Madrid até a morte com todos os jogadores”, disse Marcelo, comentando também o fato de que chegou-se a se especular uma possível saída do meio-campista do clube por causa da falta de espaço com Solari.

Já ao projetar a semifinal desta quarta-feira, o brasileiro repetiu o discurso que vem sendo propagado por todos os jogadores do Real desde a chegada do time em Abu Dabi: o de que a conquista do Mundial tem muita importância para o clube, embora a competição não seja vista na Europa com o status de uma Liga dos Campeões. “Temos muita fome de ganhar título, estamos em uma competição curta e, se passarmos à final, disputaremos outro título. A motivação nós temos sempre, somente por vestir a camisa do Real Madrid”, ressaltou.