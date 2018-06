Marcelinho Carioca participará de desafio no Camisa 1

Os alunos da Escola de Goleiros Camisa 1, de Americana, vão encarar um desafio que criava problemas até para goleiros profissionais. Neste domingo, às 15 horas, eles tentarão defender cobranças de falta do ex-jogador Marcelinho Carioca.

Ao todo, o Pé de Anjo dará 15 chutes. Os alunos da Camisa 1 se revezarão no gol. “Vamos selecionar alguns goleiros que já estão num estágio avançado em termos de treinamento”, disse o diretor e idealizador da escola, Vander Batistella. Foto: Facebook / Reprodução

Se os goleiros defenderem pelo menos sete batidas, Marcelinho precisará doar dez cestas básicas. Caso contrário, os produtos serão custeados por um empresário de Americana. “O desafio surgiu porque a gente queria fazer um bem comum e ajudar dez famílias, que sabemos que estão passando necessidade do alimento”, disse Batistella.

A disputa poderá ser acompanhada por toda a população. A entrada custará um quilo de alimento não perecível. “Temos uma comissão de pais que vai estar em frente à escola arrecadando os quilos de alimento”, comentou.

Antes da competição, o ex-atleta vai ministrar uma palestra sobre seu surgimento no futebol e também fará um “bate bola” com todos os membros da escola, de acordo com Batistella. “A gente sabe da história dele, que ele surgiu num bairro bem carente do Rio de Janeiro e começou no Flamengo”, lembrou.

A Camisa 1 e Marcelinho, inclusive, fizeram um vídeo promocional do evento, em tom de brincadeira. Na primeira parte, diretamente da escola, os goleiros afirmam que vencerão o ex-jogador. Em outro local, Marcelinho diz que os alunos deverão tomar cuidado.