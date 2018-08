Marcada para quinta, reunião do conselho do Santos ainda não debaterá impeachment

A próxima reunião do Conselho Deliberativo do Santos não vai discutir o pedido de impeachment do presidente José Carlos Peres. Nesta segunda-feira, o clube divulgou a pauta do encontro de quinta-feira e não incluiu o tema, embora a oposição ao dirigente tenha conseguido derrubar a liminar que vai travar o prosseguimento do processo.

Na última semana, caiu a liminar que impedia a marcação de uma reunião do Conselho Deliberativo do Santos para debater o impeachment de Peres. Mas como o tema não foi colocado em pauta na reunião desta quinta-feira, o caso do dirigente deverá ser avaliado em setembro.

A acusação é de que Peres “causou danos à imagem” do Santos. O dirigente, entre outras questões, é criticado pela venda frustrada de Lucas Veríssimo para o Spartak Moscou, da Rússia, e pela alta quantidade de demissões dentro do clube.

Peres foi eleito para a presidência do Santos em dezembro de 2017, com mandato até 2020. E para o processo de impeachment ter prosseguimento, será preciso dois terços dos votos dos conselheiros presentes ao futuro encontro. Depois disso, então, a assembleia dos sócios seria convocada, só precisando de aprovação da maioria simples para definir a saída do dirigente.

Se não tratará do impeachment de Peres, o encontro do Conselho Deliberativo do Santos debaterá outros temas. Os conselheiros avaliarão as contas do primeiro semestre da gestão do dirigente e também votarão a aprovação de dois novos nomes para o Comitê de Gestão, que vão ocupar as vagas de Andrés Rueda e Urubatan Helou. Além disso, eles apreciarão o novo terceiro uniforme do Santos.