Maranhão é o novo reforço do Rio Branco

O Rio Branco acertou com o volante Maranhão, ex-Velo Clube, para a sequência do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão. O atleta se juntou ao elenco nesta terça-feira e deve ser oficializado pelo Tigre nos próximos dias.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Outros quatro jogadores chegaram ao clube para um período de testes: os volantes Ítalo, ex-Ponte Preta, e Esaul, ex-Ceará; o meia Bismarck, ex-Desportivo Brasil; e o atacante Guilherme, ex-Ponte Preta.

Por outro lado, o zagueiro William ainda está no departamento médico. O jogador se recupera de um desconforto no músculo posterior da coxa. Ele sofreu a lesão durante a vitória por 1 a 0 sobre o Independente de Limeira, no último domingo, em Americana.

Os laterais-direitos Paulo Victor e Danilo, que estavam em avaliação, foram dispensados pela comissão técnica na semana passada.

O Rio Branco está na liderança do Grupo 3, com 13 pontos. O time volta a campo no próximo domingo, às 10 horas, para o duelo contra o XV de Jaú, fora de casa. A partida é válida pela sétima rodada.