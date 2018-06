Maradona isenta Messi de culpa por desempenho da Argentina: ‘Não passam para ele’

Diego Maradona roeu as unhas e chorou nas tribunas ao assistir a derrota da Argentina por 3 a 0 para a Croácia na última quinta-feira, em Nijni Novgorod, pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo. No entanto, para o craque argentino, Messi não pode ser responsabilizado pelo fraco futebol apresentado pela seleção de seu país até aqui.

“O Messi se posiciona, mas não passam a bola para ele. Isso é um problema de equipe, de organização”, disse Maradona ao programa “De la mano del 10”, do canal venezuelano Telesur. “Messi fez o que dava. É difícil ter que resolver os problemas dos seus companheiros”, complementou.

Maradona colocou o técnico Jorge Sampaoli como principal responsável pelo mau desempenho, especialmente pelo empate na estreia contra a Islândia por 1 a 1. “Não vamos jogar toda a culpa em um jogador que tem que resolver as coisas sozinho em campo. A culpa tem que cair sobre as lideranças fora de campo, que vai desde o presidente da AFA (Associação Argentina de Futebol) até o Sampaoli”, disse.

A Croácia lidera o Grupo D com seis pontos e já garantiu vaga na próxima fase da Copa do Mundo. A Argentina depende apenas de suas forças para seguir adiante na competição. Mas não pode vacilar. Na próxima terça-feira, às 15h (de Brasília), precisa vencer a Nigéria para garantir a classificação.