Manoel diz que jogou machucado na final do Paulistão e é dúvida no Corinthians

O zagueiro Manoel revelou que entrou em campo machucado na final do Corinthians contra o São Paulo, pelo Campeonato Paulista, na Arena Corinthians, na capital, no último domingo. O jogador também não garantiu presença no duelo desta quarta-feira contra a Chapecoense, em casa, no jogo de volta da quarta fase da Copa do Brasil.

“Joguei machucado, mas todos foram no limite, deram o máximo”, disse. “Tive uma lesão na coxa sentia até para sentar. Sinto também dor na posterior quando eu ando, mas vamos para o tratamento que quarta tem jogo decisivo”, prosseguiu.

Manoel é o terceiro jogador que é dúvida por causa de lesão. Seu companheiro de zaga, Henrique, deixou o campo na final machucado e também ainda não sabe se estará em campo. O outro problema é Junior Urso, que se recupera de problema na coxa direita – o volante ficou de fora dos dois últimos jogos do Corinthians e a tendência é que ainda não retorne.

“Vai ser muito difícil, para ser sincero (jogar quarta-feira). Está muito em cima, eu fiquei a semana inteira sem treinar para me recuperar, mas já iniciei alguns trabalhos de musculação, algumas coisas já para o meu corpo estar voltando ao normal porque eu perdi uma semana de trabalho, mas estou me sentindo bem melhor e em breve estarei em campo de novo”, comentou.

O Corinthians perdeu o jogo de ida contra a Chapecoense por 1 a 0 e precisa agora da vitória por dois gols de diferença para seguir direto na Copa do Brasil. O técnico Fábio Carille aguarda a resposta do departamento médico para definir a escalação da equipe.