Mano vai ter Dedé na zaga do Cruzeiro para duelo com o Lara pela Libertadores

O técnico Mano Menezes terá o retorno de Dedé na equipe do Cruzeiro para o jogo desta quarta-feira, diante do Deportivo Lara, da Venezuela, no Mineirão, às 19h15, em duelo pela segunda rodada do Grupo B da Copa Libertadores. O zagueiro cumpriu suspensão diante do Huracán, na Argentina.

Dedé vai entrar na vaga de Murilo, que foi o titular contra o Huracán, ao fazer dupla de zaga ao lado de Léo.

O meia Thiago Neves, que voltou a sentir uma lesão na panturrilha direita na vitória sobre o Tombense, pelo Campeonato Mineiro, no domingo, deve ficar de fora do jogo pela competição sul-americana. O jogador foi substituído ainda na primeira etapa.

Mano acredita que chegou a hora de o time “crescer”, mas não confia em um jogo fácil diante do Deportivo Lara. “Quarta temos um jogo importante, em que temos que agregar aquilo que construímos lá (na Argentina) com mais uma vitória. Não tem facilidades, não adianta o torcedor ficar achando que vamos ganhar antes da hora. Não se ganha antes.”

Mano treinou o time titular nesta segunda-feira com Fábio no gol, Edilson e Egídio nas laterais. Léo e Dedé completam a zaga. Lucas Romero e Henrique foram os volantes, com Robinho, Rodriguinho e Rafinha nas meias. Fred foi o atacante.