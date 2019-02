Mano Menezes aprova rendimento dos novatos e diz que ‘é fácil jogar no Cruzeiro’

A tranquila vitória do Cruzeiro sobre o Tupynambás, por 3 a 0, neste domingo, no Mineirão, já era esperada, mas o técnico Mano Menezes ressaltou o bom desempenho de alguns novatos, como os meias Marquinhos Gabriel e Rodriguinho. Para o técnico, há uma explicação fácil para esta rápida adaptação: é fácil jogar no clube.

“O Cruzeiro já tem uma maneira simples de atuar e já muito bem definida. Isso facilita a entrada de outros jogadores. O time tem melhorado na medida que também estamos aumentando a qualidade dos jogadores”, analisou o treinador.

O time vai ter a chance de se isolar na liderança da competição na próxima rodada, quando vai enfrentar o América, sábado, às 17 horas, na Arena Independência. Os dois clubes têm os mesmos 14 pontos, porém, o América leva vantagem no saldo de gols: 11 a 9.

O meia Rodriguinho estava muito feliz por ter marcado seu primeiro gol com a camisa da equipe mineira. “Estou me sentindo muito à vontade, porque o grupo é muito bom. Espero ganhar mais ritmo nos próximos jogos e vamos buscar nossos objetivos na temporada”, prometeu o jogador.

Rafinha também estava satisfeito e até desabafou: “Tem gente que diz que jogador passa dos 30 anos e já é velho. Mas estou mostrando que posso jogar e ajudar meus companheiros”. Fred marcou seu quarto gol e voltou a falar sobre a tragédia ocorrida com os garotos do Flamengo. “É uma fatalidade muito grande e esperamos que Deus conforte todas as famílias envolvidas.”

BAIXA – Uma baixa importante para os próximos jogos e o meia Thiago Neves. Ele sofreu no sábado uma nova lesão muscular na panturrilha direita. Segundo o departamento médico, não é na mesma região em que se machucou no período de pré-temporada. O departamento de fisiologia vai fazer com ele um trabalho de equilíbrio corporal.

Mas a região afetada, popularmente conhecida como barriga da perna, é bastante sensível e afeta, justamente, os chutes. Por isso, não existe um prazo para o retorno do meia aos treinamentos mais puxados, muito menos sua volta aos jogos. Thiago participou de três jogos no Campeonato Mineiro, dois delas como titular. Não marcou gol.

Mano Menezes disse que vai “perdê-lo agora para tê-lo mais na frente”, sendo uma opção feita pela comissão técnica de fazer uma recuperação completa do meia.

O meia Robinho também não foi relacionado para este jogo no Mineirão, mas continua fazendo trabalhos físicos e deve voltar em breve a ficar à disposição do técnico Mano Menezes. “Fizemos um planinho para ele. Tanto que ficou dois jogos fora, mas vai voltar no próximo jogo”, assegurou Mano.