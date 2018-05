Mano fecha treino e não confirma time do Cruzeiro contra o Palmeiras

O técnico Mano Menezes fez mistério no último treino do Cruzeiro antes da partida contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, no Mineirão, em Belo Horizonte. Mas, no início da atividade, quando o trabalho da tarde desta terça foi aberto rapidamente, o volante Henrique e o zagueiro Dedé não estavam em campo.

Mano não informou se a dupla é dúvida para o duelo desta quarta, que é válido pela oitava rodada do Brasileirão. Se os dois jogadores se tornarem desfalque, o treinador deve optar por Murilo na zaga e Bruno Silva no meio-campo.

A novidade na equipe em comparação à rodada do fim de semana é o retorno do meia Mancuello, que cumpriu suspensão contra o Santos. A possível escalação do time mineiro deve ter: Fábio; Edilson, Dedé (Murilo), Léo e Egídio; Henrique (Bruno Silva), Lucas Silva; Robinho, Thiago Neves e Rafael Sobis; Sassá.

Nesta quarta, o Cruzeiro espera manter o embalo conquistado na vitória sobre o time santista, no domingo. No meio da tabela, a equipe quer se aproximar dos líderes até a interrupção do Brasileirão para a disputa da Copa do Mundo.

“Até a parada da Copa tínhamos nossos objetivos e jogo a jogo estamos alcançando, graças ao empenho e determinação da equipe. Agora é foco total no Brasileiro nessas últimas partidas até a parada da Copa. E, principalmente dentro de casa, onde devemos fazer ao máximo as vitórias para termos um grande aproveitamento que pode nos favorecer para estarmos à frente na tabela”, projetou o goleiro Fábio, nesta terça-feira.