Mano diz que nunca faltou vontade ao Cruzeiro e valoriza vantagem na Libertadores

Aliviado pelo fim do jejum de vitórias do Cruzeiro no Brasileirão, que chegava a seis jogos no torneio, o técnico Mano Menezes celebrou a vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, na noite de sábado, em casa, e já projetou o compromisso de quarta-feira. Pela partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Flamengo, o time mineiro vai defender vantagem de 2 a 0 no placar agregado, vantagem conquistada no primeiro jogo, no Maracanã, no Rio.

“É uma vantagem boa, sim. A gente não tem que esconder as coisas, ela é uma vantagem boa. Mas só vai ser boa mesmo se nós soubermos defender ela, não só no sentido de defender, mas s aproveitar da pressão que está maior do lado de lá, da estratégia de talvez ter que ser um pouco mais audacioso, que nos dê algumas situação para tirar proveito disso. Sairmos na frente dentro da nossa casa, para fazer, quem sabe, um 3 a 0”, analisou o treinador do Cruzeiro em coletiva de imprensa após a partida de sábado.

Sobre voltar a vencer no Brasileirão, Mano Menezes disse que o jejum incomodava o grupo cruzeirense. “Não falta entrega. Não deixamos de conseguir os resultados porque nos faltou vontade. Faltaram outras coisas, como falta pra muita gente em determinadas partidas”, afirmou.

O treinador chegou a 169 partidas à frente do Cruzeiro, portanto agora é o nono técnico que mais vezes dirigiu o clube. Ele está empatado com Marcelo Oliveira e a um jogo de Adilson Batista, que comandaram a equipe mineira em anos recentes.

“Marca importantíssima, difícil de ser alcançada, rara na nossa realidade brasileira, mas o mais importante de estar aqui é aliar a quantidade de jogos, a sequência de trabalho com conquistas importantes. Nosso objetivo é continuar focado nesse momento que estamos atravessando. Temos boas oportunidades nesse ano, trabalhamos bem para chegar ai com todo esse grupo, mas a marca me deixa contente e orgulhoso e aproveito para agradecer a todos que fizeram parte desta trajetória que eu espero que seja mais longa ainda e vitoriosa”, disse o treinador.

Nesta segunda passagem pelo Cruzeiro, após breve período no segundo semestre de 2015 e saída para trabalhar no futebol chinês, o treinador está à frente do clube desde julho de 2016.

“É importante para o futebol que os técnicos consigam um período maior para executar o trabalho. Isso, geralmente, olhando para trás, gera bons resultados. Paciência, credibilidade, essas coisas, conseguimos com resultados. Por isso os resultados nesse processo são importantes. Sem resultados, ninguém vai a lugar nenhum. Nem o próprio treinador é capaz de estar confiante para passar aos seus jogadores. E os jogadores não ficam tão confiantes naquilo que ele (técnico) está falando. Quando você transpõe essa barreira, cria um ambiente favorável para ambicionar novas conquistas, e o trabalho fica mais duradouro com essas conquistas”,