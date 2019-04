Mano aposta na ‘boa leitura de jogo’ do Cruzeiro para ganhar o título mineiro

O técnico Mano Menezes afirmou, nesta sexta-feira, que confia na “boa leitura de jogo” do Cruzeiro para conquistar o título mineiro, neste sábado, às 16h30, no Estádio Independência, diante do rival Atlético-MG. O time joga pelo empate, após a vitória, por 2 a 1, no primeiro jogo, domingo passado, no Mineirão.

“Nossa equipe deve estar preparada para todas as circunstâncias do jogo. Se o oponente vai jogar em linhas mais baixas ou mais altas, temos de ter o entendimento no momento do duelo. E a equipe que entende melhor esses momentos certamente será a que sairá vencedora. E o Cruzeiro tem uma boa leitura de jogo e saberá lidar com as dificuldades que aparecerão”, disse o treinador, durante entrevista coletiva.

Há três anos no comando da equipe cruzeirense, Mano confia na experiência de seus jogadores para buscar o título na casa do adversário. “Somos experientes para jogar em qualquer lugar. Estamos mostrando isso no período que estou aqui à frente da equipe. Já conquistamos títulos fora de nossos domínios e essa será mais uma oportunidade que teremos de mostrar a capacidade que o nosso grupo tem.”

O treinador não quis adiantar a escalação do time, mas admitiu, mais uma vez, que Thiago Neves, recuperado de lesão, vai ser relacionado para a partida. “Thiago Neves será relacionado e será possibilidade para o clássico. Em termos de formação da equipe, vamos aguardar.”

Durante o treino desta sexta-feira, cerca de 300 torcedores estiveram no centro de treinamento para incentivar os jogadores. “O apoio do torcedor sempre é fundamental. Foi mais importante ainda pelo fato de termos uma torcida menor no Independência em função da capacidade do estádio. E aproveitar essa oportunidade em um momento oportuno foi de extrema importância para os nossos jogadores”, disse Mano.

Como o mando de jogo é do Atlético, apenas 1,8 mil torcedores cruzeirenses poderão estar no Independência para acompanhar o jogo decisivo. Foram colocados à venda pouco mais de 21 mil bilhetes.