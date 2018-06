Mané lamenta empate de Senegal contra o Japão: ‘Estamos muito desapontados’

O principal nome da seleção de Senegal não escondeu a decepção pelo empate em 2 a 2 contra o Japão, neste domingo, em Ecaterimburgo, pela segunda rodada da primeira fase do Grupo H da Copa do Mundo da Rússia. O atacante até marcou um dos gols, mas os africanos não conseguiram segurar a vantagem.

“Francamente, nós estamos muito desapontados e isso é normal pois havia como ganhar e não ganhamos”, disse. “Sentimos que começamos bem, marcamos, mas deixamos eles empatarem. No segundo tempo, a mesma coisa. Começamos bem, fomos muito perigosos. Mas no fim eles conseguiram empatar novamente. Mas não podemos subestimar os japoneses, eles criaram várias oportunidades e fizeram dois gols”, completou o atacante do Liverpool, da Inglaterra.

O empate impediu que os senegaleses ficassem muito próximos da fase eliminatória do torneio. Mesmo assim, a situação é boa, já que a seleção da África tem os mesmos quatro pontos que o líder Japão e aparece na segunda posição da chave apenas por ter um cartão amarelo a mais que o rival da Ásia.

Basta um empate contra a Colômbia, nesta quinta-feira, às 11 horas (de Brasília), em Samara, para que Senegal se classifique ao mata-mata do principal torneio de futebol do planeta. E é somente no duelo decisivo que Sadio Mané e os outros jogadores irão pensar nos próximos dias.

“Temos um jogo decisivo na próxima semana. Vamos nos preparar muito para chegar lá, ganhar e nos classificar. É a única coisa que podemos fazer. É normal estarmos desapontados com o resultado de hoje (domingo), mas precisamos gerenciar isso e nos preparar para o próximo jogo”, comentou.