Mané diz que Senegal tentará repetir na Rússia a campanha de 2002

Os jogadores de Senegal não esconderam a alegria por terem estreado com vitória na Copa do Mundo da Rússia. Nesta terça-feira, os africanos triunfaram sobre a Polônia por 2 a 1, em jogo disputado no Spartak Stadium, em Moscou.

O principal jogador da equipe, Sadio Mané, craque do Liverpool, afirmou que o grupo tentará ao menos repetir o que a geração que disputou a Copa de 2002 conseguiu – atingir as quartas de final.

“Ainda é cedo para imaginar onde podemos chegar. Teremos mais dois jogos importantes dentro do nosso grupo. Precisamos superar nossos próximos adversários. Não posso te dizer até onde vamos avançar aqui”, disse o jogador. “É difícil repetir a campanha de 2002, mas vamos tentar.”

Sobre o jogo, o atleta afirmou que a estratégia implantada pelo técnico Aliou Cissé surtiu o efeito esperado na partida. “Estamos muito felizes pelo resultado, devido à dificuldade que teríamos nesta estreia. A nossa estratégia funcionou, principalmente porque fizemos as coisas certas em momentos importantes da partida”, afirmou.

Agora, Senegal se preparara para seu segundo jogo na Copa, no sábado, às 12h (horário de Brasília), contra o Japão. A partida será disputada em Ecaterimburgo. Depois, a seleção fecha sua participação na primeira fase diante da Colômbia, dia 28, em Samara.