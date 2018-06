Mandzukic minimiza preocupação com Messi e vê Argentina como adversário comum

O croata Mario Mandzukic, destaque da Juventus, descartou qualquer favoritismo da Argentina para o duelo desta quinta-feira, às 15h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo D. Na opinião dele, será só mais um adversário na Copa do Mundo da Rússia.

“Argentina? Temos nosso jogo e acreditamos em nós. Vamos jogar contra uma seleção que vai tentar nos superar, não é nada raro. Eles vão tentar ganhar da gente e a gente não vai permitir. É só isso. O mesmo vale para Messi e para qualquer outro jogador”, afirmou em entrevista ao diário “Sportske”, de Zagreb.

A Croácia venceu a Nigéria por 2 a 0 na estreia da chave, enquanto a seleção argentina ficou no empate em 1 a 1 com a Islândia. Por conta desses resultados, Madzukic acredita que seu país chega melhor para o duelo.

“Psicologicamente, foi importante conquistar os três valiosos pontos. Mas isso não muda muita coisa. Teremos que enfrentar as últimas duas partidas com seriedade”, afirmou. O jogador finalizou de maneira otimista sobre a vaga para as oitavas de final.

“Se a gente continuar acreditando em um bom resultado e seguir nos dedicando ao máximo dentro de campo, então também acho que a sorte estará do nosso lado, o que é muito importante no futebol. Creio, e estou seguro que meus companheiros também acreditaram, que vamos nos classificar”, declarou.