Mancini fecha treino no São Paulo e ensaia jogadas de bola parada

Em um treinamento fechado, o São Paulo finalizou nesta sexta-feira sua preparação para enfrentar o Palmeiras, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O técnico Vagner Mancini preferiu fazer a última atividade da semana sem a presença dos jornalistas para acertar os últimos detalhes da equipe antes do clássico de sábado.

Ciente da importância do duelo, Mancini insistiu em treinar jogadas de bola parada, com cobranças de faltas e escanteios. Ele sabe que qualquer detalhe pode fazer a diferença em uma partida desse tipo. No Estadual até agora, tanto São Paulo quanto Palmeiras não ganharam clássicos e querem um bom resultado na reta final da fase de grupos.

Mancini não divulgou a escalação do tricolor, mas a presença do atacante Gonzalo Carneiro é quase certa. O uruguaio estava suspenso do duelo, por ter sido punido com dois jogos de gancho por causa de uma expulsão, mas o treinador pediu e a diretoria solicitou – e conseguiu – efeito suspensivo na punição. Com isso, ele poderá estar em campo.

A tendência é que ele coloque em campo uma equipe parecida com a que iniciou o duelo com a Ferroviária na rodada anterior, mas sem o suspenso Bruno Alves (que dará lugar a Hudson) e com Reinaldo no lugar de Léo na lateral-esquerda. Com isso, Mancini abrirá mão da formação com três zagueiros e reforçará a marcação no meio-campo.

Entre os relacionados para a partida, a principal novidade é o lateral-esquerdo Reinaldo, que está à disposição de Mancini e deve ser titular após se recuperar de um estiramento na coxa esquerda. Ele se machucou contra o Red Bull Brasil e tinha ficado fora do time desde então. Outro que volta ao grupo e ficará no banco é Jonatan Gómez, recuperado de uma amidalite.