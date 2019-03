Mancini desmente versão de Jean, mas diz que poderá perdoar goleiro são-paulino

O técnico Vagner Mancini desmentiu a versão do goleiro Jean, que horas mais cedo afirmou não ser tratado da mesma maneira que o restante do elenco do São Paulo. “Lá atrás, quando o Jean não quis ir ao jogo contra o Red Bull, sentei com ele por quase meia hora, bati um papo com o atleta. Naquele momento não era a atitude correta dele, ele estava reivindicando uma titularidade, eu expliquei isso para ele”, afirmou o treinador no final da noite desta quarta-feira, em entrevista coletiva após o empate por 1 a 1 com o São Caetano, no ABC, pela rodada final da primeira fase do Paulistão.

“Teve uma cobrança em cima do grupo, e somente ele se rebelou. Eu disse para ele que estava fazendo a coisa errada. Ali não estava o técnico Vagner Mancini, estava o pai Vagner Mancini. O que eu li na nota não é a realidade dos fatos”, destacou o comandante tricolor.

O treinador, porém, afirmou que abre espaço para um pedido de desculpas e para perdoar o goleiro são-paulino. “Somos seres humanos. Erramos e acertamos. Todos podem ter uma segunda chance”, disse. “O atleta pediu para ficar separado do grupo. A partir do momento em que quiser voltar, vamos analisar”, reforçou.

O diretor de futebol executivo Raí também afirmou que o goleiro Jean, afastado por indisciplina, pode voltar a jogar pelo clube. “É preciso respeitar a hierarquia. Nós estamos apoiando o Mancini, mas precisamos avaliar a situação com calma. É tudo muito recente.”

Jean foi afastado do grupo depois de abandonar uma reunião de cobrança da comissão técnica na segunda-feira. O jogador disse ter ficado incomodado por críticas de Mancini. Ele justificou a atitude afirmando que não é tratado da mesma forma que o restante dos jogadores pelo técnico interino. O treinador interno também negou.

“Nunca tive problema nenhum. Já dirigi mais de dez times. Nunca tive problemas com ele. Quando eu cheguei, eu fiz questão de cumprimentá-lo. Sinceramente, eu desconheço (este tratamento diferente alegado pelo goleiro)”, garantiu Mancini.