Mancini dá as boas-vindas a Cuca e prevê São Paulo mais forte: ‘Vamos evoluir’

O técnico Cuca assumirá o São Paulo oficialmente na próxima terça-feira, poucos dias antes do duelo de volta da semifinal do Paulistão diante do Palmeiras, no Allianz Parque. Antes de dar início à sua segunda passagem pelo clube, o treinador recebeu elogios e as boas-vindas do elenco.

“Cuca vai acrescentar bastante, e será uma oportunidade para crescer ainda mais. Temos uma margem grande para evoluir, e teremos isso com o Cuca”, disse ao site oficial do clube o volante Hudson, que teve a opinião endossada pelo lateral-esquerdo Reinaldo, que também elogiou o trabalho temporário de Vagner Mancini. “Melhoramos bastante com o Vagner Mancini, e acredito que vamos evoluir ainda mais com o trabalho do Cuca”, opinou Reinaldo.

Neste ínterim entre a saída de André Jardine e a chegada de Cuca, que não pôde assumir a equipe logo depois de ter sido contratado em razão de um problema médico, Mancini ficou responsável por tentar tirar o São Paulo da crise e organizar o time em campo. Em nove jogos sob o comando de Mancini, o time tricolor oscilou, especialmente no início, mas engrenou depois que o treinador passou a apostar nos jogadores jovens e está invicto há quatro partidas.

“Queremos dar sequência ao bom momento do nosso time, e a chegada do Cuca nos proporcionará isso”, afirmou Mancini. “(Cuca) Chegará e tem uma equipe no caminho do que achamos ideal, uma equipe que tem renovação dentro dos 11”, emendou.

Desde que foi anunciado, Cuca participou de reuniões com a diretoria e iniciou o planejamento neste seu retorno, além de indicar a contratação do auxiliar técnico Daniel Cerqueira, já integrado ao departamento de futebol.

Cuca retorna ao clube após 15 anos. Em 2004, sob o seu comando, o time são-paulino teve 64% de aproveitamento – foram 51 jogos, com 30 vitórias, oito empates e 13 derrotas. O último título de Cuca foi justamente no comando do Palmeiras, seu primeiro adversário. Em 2016, ele levou o time alviverde à conquista do Campeonato Brasileiro.

“Estamos na semifinal do Campeonato Paulista, em igualdade de condição, e ele chega num momento bom felizmente, e a entrega é natural. Temos ingredientes e fatos novos que podem aparecer e dar estimulada maior, dar uma motivada. Espero que isso seja favorável, que a gente faça um grande jogo, chegue numa final. Importante a oportunidade”, disse Mancini sobre a semifinal contra o Palmeiras. O primeiro duelo entre as equipes terminou sem gols. Assim, quem vencer vai à final do Estadual.