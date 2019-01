Manchester United vence a quarta seguida e Chelsea só empata em casa no Inglês

A briga pela quarta vaga na Liga dos Campeões da Europa através do Campeonato Inglês esquentou. Nesta quarta-feira, o Chelsea vacilou ao não ir além do 0 a 0 com o Southampton, em casa, enquanto o Manchester United ampliou a sua boa fase após a saída do técnico José Mourinho ao vencer o Newcastle por 2 a 0, como visitante.

Com esses resultados, o Chelsea segue na quarta posição do Inglês, com 44 pontos, mas agora mais ameaçado por rivais, pois o Arsenal é o quinto colocado, com 41. E o Manchester United vem na sequência da classificação, com 38. Já o Southampton, mesmo com o empate no Stamford Bridge, permanece na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 16 pontos, enquanto o Newcastle é o 15º, com 18.

A vitória sobre o Newcastle foi a quarta seguida do Manchester desde que Solskjaer assumiu o time em substituição a Mourinho. E o treinador foi decisivo para o triunfo, pois colocou Lukaku e Alexis Sánchez em campo no segundo tempo. E eles foram determinantes para que o time arrancasse a vitória.

Em seu primeiro toque na bola, aos 19 minutos, Lukaku aproveitou falha do goleiro Dubravka, que bateu roupa na cobrança de falta de Rashford e finalizou às redes. Aos 34, em contra-ataque, Lukaku acionou Alexis Sánchez, que deu passe para Rashford bater e fazer 2 a 0.

OUTROS JOGOS – Também nesta quarta-feira, West Ham e Brighton empataram por 2 a 2, em Londres. O time visitante abriu vantagem com os gols marcados por Dale Stephens e Shane Duffy, mas Marko Arnautovic evitou a derrota ao marcar duas vezes para o décimo colocado do Inglês, com 27 pontos. Já o Brighton é o 13º, com 25.

Fora de casa, o Crystal Palace surpreendeu ao derrotar o Wolverhampton por 2 a 0. Jordan Ayew e Luka Milivojevic, em cobrança de pênalti, marcaram os gols no fim do segundo tempo para o 14º colocado no Inglês, com 22 pontos. Já o Wolverhampton é o nono, com 29.

Na briga contra o rebaixamento, o Burnley aproveitou a fragilidade do lanterna Huddersfield por 2 a 1, fora de casa, chegando aos 18 pontos, na 16ª posição. Chris Wood e Ashley Barnes marcaram os gols da virada do time, que havia sido vazado por Steve Mounie.

Em um jogo de seis gols, Bournemouth e Watford empataram por 3 a 3. A igualdade levou o Bournemouth aos 27 pontos, em 12º lugar, sendo que Nathan Ake, Callum Wilson e Ryan Fraser fizeram seu gols. Troy Deeney marcou duas vezes e Ken Sema também fez o seu para o Watford, oitavo colocado, com 29 pontos.