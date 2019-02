Manchester United pegará Wolverhampton nas quartas da Copa da Inglaterra

Classificado às quartas de final da Copa da Inglaterra nesta segunda-feira, ao derrotar o Chelsea por 2 a 0 em pleno Stamford Bridge, o Manchester United já conheceu seu adversário na próxima fase. Em sorteio realizado logo após o confronto em Londres, a Associação de Futebol do país (FA) definiu o Wolverhampton como rival dos comandados de Ole Gunnar Solskjaer.

Em alta desde a chegada do norueguês para a vaga de José Mourinho, o Manchester terá o confronto mais complicado nesta fase entre os clubes grandes que ainda estão vivos no torneio. Afinal, vai encarar o Wolverhampton, que faz boa temporada e ocupa a sétima colocação do Campeonato Inglês, fora de casa.

Líder da competição nacional, aliás, o Manchester City é o único outro grande time do país que ainda está na disputa do título. E os comandados de Pep Guardiola terão tarefa teoricamente mais fácil. Apesar de atuar fora de casa, pegarão o Swansea, apenas o 13.º colocado da segunda divisão inglesa.

O sorteio das quartas de final reservou ainda outro duelo entre dois times da elite: Watford (oitavo colocado do Campeonato Inglês) x Crystal Palace (13.º). O quarto e último confronto colocará frente a frente o Milwall e o Brighton & Hove Albion.

A FA ainda não divulgou as datas exatas de cada partida, mas os confrontos das quartas de final da Copa da Inglaterra acontecerão entre os dias 15 e 18 de março.