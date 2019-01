Manchester City leva virada do Newcastle e United arranca empate em casa

Os times de Manchester tiveram uma má participação, nesta terça-feira, na 24ª rodada do Campeonato Inglês. O City perdeu, por 2 a 1, de virada, para o Newcastle, enquanto o United apenas empatou por 2 a 2 com o Burnley, diante de sua torcida.

Em Newcastle, o City precisou de apenas 25 segundos de jogo para abrir o placar. O argentino Agüero colocou o City em vantagem após bate-rebate na pequena área e erros da defesa anfitriã. Quando se esperava uma vitória tranquilo do vice-líder do campeonato, o que se viu em campo foi um time apático, que tomou os dois gols na etapa final.

Rondon empatou, aos 21 minutos do segundo tempo, e Ritchie, de pênalti, cometido por Fernandinho, fez o gol da vitória do Newcastle, que não vencia o Manchester City no Inglês desde 2005.

Com o resultado, o City permanece com 56 pontos, continua a quatro do líder Liverpool, que poderá aumentar a vantagem para sete, pois joga em casa, nesta quinta-feira, diante do Leicester City. Os três pontos ajudaram o Newcastle, do técnico Rafa Benítez, a se afastar da zona de rebaixamento, com 24 pontos – é o 14º colocado no momento.

Em Manchester, o United escapou da derrota nos últimos minutos. Os quatro gols saíram na etapa final. Ashley Barnes abriu o placar, aos seis minutos. Com uma cabeçada colocada, Chris Wood fez o segundo, aos 36.

A reação do United só veio no fim. Pogba, de pênalti, diminuiu aos 42, e Victor Lindelof, aos 46, no rebote do goleiro, garantiu pelo menos um ponto para a equipe sexta colocada, com 45 pontos. O Burnley é apenas o 15º classificado, com 23.