Manchester City acerta contratação de goleiro dos EUA para a próxima temporada

O Manchester City acertou nesta terça-feira a contratação do goleiro Zack Steffen junto ao Columbus Crew, da Major League Soccer (MLS, principal campeonato de futebol dos Estados Unidos), para a próxima temporada. O jogador de 23 anos se apresentará ao clube inglês no dia 9 de julho, quando a janela de transferência for reaberta.

O anúncio do acerto foi feito pelo próprio Columbus Crew. O time da MLS preferiu não revelar os números envolvidos na negociação, mas garantiu que trata-se da transferência mais cara da história da franquia e do maior valor recebido por uma equipe da liga por um goleiro.

“Qualquer sucesso que tive como goleiro na MLS com o Crew é uma prova da ajuda daqueles à minha volta – companheiros, técnicos, comissão técnica, família, amigos e torcedores. O anúncio sobre o próximo verão é um momento especial para mim e seguirei me esforçando para terminar meu tempo na equipe em alta”, declarou Steffen.

Steffen foi eleito o melhor goleiro da temporada 2018 da MLS, em seu segundo ano na liga. Antes, o goleiro teve uma passagem pelo Freiburg, da Alemanha, sem grande brilho. Sua ótima temporada o levou à seleção norte-americana, pela qual estreou em janeiro e realizou seis partidas este ano.

No City, Steffen deverá servir como opção para a reserva do brasileiro Ederson, que vem tendo sucesso no gol da equipe de Pep Guardiola. O elenco do time inglês conta ainda com o veterano chileno Claudio Bravo, de 35 anos, e o jovem bósnio Arijanet Muric, de 20.