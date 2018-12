Malcom sofre lesão no tornozelo e fica fora por até 15 dias no Barcelona

O atacante Malcom, ex-Corinthians, vai ficar afastado dos treinos no Barcelona por até duas semanas, informou o clube catalão nesta quinta-feira. O jogador de 21 anos sofreu uma lesão no tornozelo direito na partida de quarta, na qual o time espanhol garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Rei.

O departamento médico do Barça não revelou maiores detalhes sobre a contusão do brasileiro. Apenas informou que ele ficará fora entre dez e 15 dias. Assim, Malcom só deve ganhar nova oportunidade na equipe no fim do mês, pelo Campeonato Espanhol.

Na quarta, o brasileiro teve atuação destacada na goleada do Barcelona sobre o Leonesa, da terceira divisão, pelo placar de 4 a 1. O atacante marcou um dos gols da partida, de cabeça. Foi o seu segundo gol em nove jogos disputados pelo time espanhol, para o qual foi contratado no meio do ano.

O resultado assegurou o Barça na fase de oitavas de final da competição nacional. Um dos reforços do time para esta temporada, Malcom anotou seu primeiro gol pela equipe logo em sua estreia na Liga dos Campeões, diante da Inter de Milão, pela fase de grupos.