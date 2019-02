Maior artilheiro do Napoli, Hamsik acerta transferência para clube da China

O Napoli está perdendo o seu maior artilheiro e jogador com mais número de partidas pelo clube. Depois de 12 anos na Itália, o meia eslovaco Marek Hamsik está de malas prontas para jogar no Dalian Yifang, que disputa a primeira divisão do Campeonato Chinês. O anúncio oficial ainda não foi feito, mas nesta quinta-feira o presidente do time de Nápoles, Aurélio De Laurentiis, revelou o acerto do jogador com os chineses.

“Ele (Hamsik) se foi”, disse o dirigente, em Zurique, na Suíça, onde o Napoli joga nesta quinta-feira contra o Zurique, pela rodada de ida da fase eliminatória da Liga Europa. O meia eslovaco nem foi relacionado pelo técnico Carlo Ancelotti para esta partida e ficou em Nápoles para acertar as últimas pendências da negociação.

Contratado em 2007 junto ao Brescia, também da Itália, Hamsik é um dos símbolos do renascimento do Napoli sob o comando de De Laurentiis – o clube entrou em falência em 2005 e teve que jogar a segunda divisão no ano seguinte para voltar à elite italiana. Hoje com 31 anos, o eslovaco é o maior artilheiro da história do clube com 121 gols, ultrapassando em dezembro de 2017 ninguém menos que o argentino Diego Maradona, que fez 115.

Hamsik é dono também da marca de maior número de jogos com a camisa do Napoli. São 520 no total, contando partidas por Liga dos Campeões da Europa, Liga Europa, Copa da Uefa, Campeonato Italiano, Copa da Itália e Supercopa da Itália. O eslovaco conquistou três títulos: dois da Copa da Itália (2011/2012 e 2013/2014) e um da Supercopa da Itália (2014).

Detalhes financeiros da transferência para a China não foram revelados por De Laurentiis, mas a imprensa italiana divulgou que o Dalian Yifang pagará 20 milhões de euros (R$ 85,2 milhões) ao Napoli e 9 milhões de euros (R$ 38,3 milhões) de salários anuais a Hamsik.

“Se isso é um adeus ou um até logo, vai depender apenas dele (Hamsik). Eu espero que nós tenhamos a chance de, ao final da temporada na China, tê-lo de volta para uma despedida apropriada aos torcedores napolitanos”, completou o presidente do Napoli.