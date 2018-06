Mag Sac conhece finalistas depois de semi equilibrada

A final da Copa Mag Sac Embalagens, na categoria Sênior, será disputada entre Auto Escola São Vito/Depósito Campeão e Paraná Construção e Acabamentos. Os times garantiram a classificação na última quinta-feira, após vitória nas semifinais. A competição acontece na Sede Náutica do Rio Branco, em Americana.

Foto: Sanderson Barbarini / Foco no Esporte

A decisão vai ocorrer em duas partidas. O primeiro confronto está marcado para a próxima quinta-feira, e os adversários voltarão a se enfrentar no dia 29. Na categoria Jovens, as semifinais vão começar neste sábado. Os jogos da volta serão no dia 23, todos às 15 horas.

Na categoria Intermediária, o torneio ainda está na fase classificatória. A liderança é do Supermercado Salto Grande, que soma 28 pontos. Na última terça-feira, o time ficou no empate com o Spazio Beach A, pelo placar por 2 a 2.

O segundo colocado Petshop Padovani/Toco Representações encostou no topo da tabela com um triunfo por 5 a 4 sobre o Rio Branco, lanterna do campeonato. Com esse resultado, o vice-líder chegou aos 25 pontos.

Copa Mag Sac Embalagens

Semifinais da categoria Jovens

SÁBADO (16/06)

15h00 Bar do Rio Branco/Alumaquinas x Viel Seguros/Shopping Via Direta

16h00 Duarte Jr. Imobiliária/Apollo Conveniência x Trevilub/Manserv

Semifinais da categoria Sênior

Auto Escola São Vito/Depósito Campeão 4 x 3 Mundo Animal/TH Pinturas

Paraná Construção e Acabamentos 4 x 3 Espaço Conceito

13ª rodada da categoria Intermediária

Casa do Construtor 0 x 2 Posto 7

Petshop Padovani/Toco Representações 5 x 4 Rio Branco

Spazio Beach B 2 x 2 Cartonagem Ipiranga

Spazio Beach A 2 x 2 Supermercados Salto Grande