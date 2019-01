Lyon vence confronto direto contra Saint-Étienne e assume o 3º lugar no Francês

O título do Campeonato Francês, mesmo em sua 21.ª rodada, praticamente já é do Paris Saint-Germain, que tem 13 pontos a mais que o segundo colocado, o Lille, e dois jogos a menos. Mas é justamente o posto de vice-campeão que está gerando disputa no país. Neste domingo, o Lyon venceu um confronto direto contra o Saint-Étienne por 2 a 1, mesmo fora de casa, para entrar nesta briga.

A vitória como visitante fez o Lyon ultrapassar justamente o Saint-Étienne e assumir a terceira colocação. Agora com 37 pontos, passou um à frente do rival deste domingo. O Lille, que na última sexta-feira havia batido o Amiens por 2 a 1, é o vice-líder com 40.

No Campeonato Francês, o segundo lugar vale vaga direta na fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. O terceiro colocado avança para a fase de playoffs da competição e o quarto vai para a Liga Europa. Também na briga por estes postos estão Strasbourg e Montpellier, com 32 pontos cada.

Neste domingo, o Montpellier desperdiçou a chance de ficar mais perto dos ponteiros ao só empatar sem gols contra o Rennes, fora de casa. Também como visitante, o Olympique de Marselha derrotou o Caen por 1 a 0 e é o sétimo colocado, com 31 pontos.

Em outros jogos, o Bordeaux ganhou em casa do Dijon por 1 a 0 e o Angers conseguiu o mesmo placar como mandante contra o Nantes.