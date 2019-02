Luverdense avança e Santa Cruz elimina Náutico nos pênaltis na Copa do Brasil

Santa Cruz e Luverdense avançaram à terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira. No Recife, o Santa Cruz eliminou o rival Náutico nos pênaltis, por 4 a 2, após empate por 1 a 1, enquanto em Lucas do Rio Verde o time do Mato Grosso fez 1 a 0 sobre o Figueirense. Cada clube engordou o caixa com a premiação de R$ 1,45 milhão.

No Arruda, o clássico foi equilibrado. O Santa Cruz saiu na frente com Pipico, mas ainda no primeiro tempo o Náutico empatou com o veterano Jorge Henrique. Ninguém quis se arriscar muito na segunda etapa e a vaga acabou sendo definida nos pênaltis.

O Santa Cruz se deu melhor e acertou quatro cobranças com Pipico, Guilherme Queiroz, Luiz Felipe e Marcos Martins. Pelo Náutico erraram Tharcysio e Luiz Henrique, enquanto Thiago e Robinho converteram as suas. Na terceira fase, o adversário vai ser o vencedor do confronto entre ABC e Moto Club que vão jogar no dia 7 de março.

Debaixo de chuva, o Luverdense assegurou sua vaga aproveitando o fato de ter marcado seu gol logo três minutos com Wilson Júnior, de cabeça. Agora vai enfrentar o vencedor de Fluminense x Ypiranga-RS que vão jogar no Maracanã em 6 de março.

Outros dois classificados vão ser definidos na quinta-feira à noite. Em Santa Catarina, o Criciúma recebe o Oeste, enquanto o Goiás jogará em casa contra o CRB. Se não houver vencedor no tempo normal, a vaga vai ser determinada na cobrança de pênaltis.