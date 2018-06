Lula critica seleção brasileira e diz que Alemanha não é invencível

Em seu primeiro comentário sobre a Copa do Mundo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que está preso há dois meses na sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, criticou a atuação da seleção brasileira no empate contra a Suíça e disse que a primeira semana do Mundial da Rússia provou que a Alemanha não é invencível.

A coluna de Lula foi enviada à equipe do programa Papo com Trajano, comandado pelo jornalista José Trajano, e lida por um locutor na emissora educativa TVT, sediada em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e pela Rádio Brasil Atual.

“Treino é treino, jogo é jogo. O jogo de estreia da seleção mostrou uma máxima do futebol que sempre repetimos. Jogo de Eliminatórias é uma coisa, jogo de Copa do Mundo é outra”, declarou o ex-presidente. “Sinceramente, o fato é que não jogamos bem e o adversário fez o que tinha de fazer, que era impedir o jogo do Brasil.”

O petista não poupou críticas ao estilo de jogo do adversário da seleção brasileira. “(A Suíça) Marcou forte, de forma muito dura, e não deixou a seleção jogar. Também não deixou o Neymar jogar, fazendo faltas e faltas.”