Lukaku fica fora de treino da Bélgica e segue como dúvida contra Inglaterra

O atacante Romelu Lukaku ficou de fora do treino da Bélgica nesta terça-feira em Moscou e continua como dúvida para o duelo contra a Inglaterra, quinta-feira, às 15h (de Brasília), em Kaliningrado, pela última rodada do Grupo G.

Autor de quatro gols em duas partidas disputadas na Copa do Mundo da Rússia, o jogador levou uma pancada no tornozelo na goleada por 5 a 2 sobre a Tunísia e precisou ser substituído. O meia Eden Hazard, que deixou o campo com um problema na panturrilha apresentou melhoras e deve estar à disposição para a próxima partida.

A boa notícia para o técnico Roberto Martinez são os zagueiros Vicent Kompany e Thomas Vermaelen. Ambos treinaram mais um dia ao lado dos companheiros e a tendência é que façam a estreia na Copa na quinta-feira. Na segunda, Martinez concedeu entrevista e avisou que a escalação da equipe pode ter muitas novidades.

Isso porque a Bélgica já garantiu vaga para a próxima fase e o duelo contra a Inglaterra vale a definição do primeiro e segundo lugares. Nas oitavas, as seleções europeias enfrentarão quem classificar do Grupo H, que tem na briga pela vaga Japão Senegal e Colômbia.