Luiz Flávio de Oliveira será o árbitro de Palmeiras x Corinthians neste sábado

O árbitro Luiz Flávio de Oliveira é quem vai comandar o clássico deste sábado entre Palmeiras e Corinthians, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Um sorteio nesta quinta-feira, na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), definiu o comerciante de 41 anos como o responsável pelo apito para o primeiro dérbi do ano, que terá início às 17 horas.

Luiz Flávio de Oliveira apitou somente em uma partida no Paulistão deste ano. A participação dele foi no empate por 1 a 1 na primeira rodada entre Red Bull Brasil e Palmeiras, em Campinas (SP). Na carreira, já apitou quatro vezes o clássico entre Corinthians e Palmeiras, com duas vitórias para cada lado. A última foi pelo Campeonato Brasileiro de 2012.

Árbitro do quadro da Fifa, o paulista apitou jogos de Corinthians pela última vez no ano passado. Pelo Estadual, o árbitro trabalhou no empate por 1 a 1 entre Corinthians e Santos, no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

O Palmeiras já vendeu antecipadamente 35 mil ingressos para o clássico. O encontro marca a reedição da final do Estadual do ano passado, vencida pelo Corinthians nos pênaltis.