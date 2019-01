Luis Felipe destaca ritmo intenso nos primeiros treinos de Sampaoli no Santos

Luis Felipe destacou o ritmo intenso dos treinamentos na primeira semana de trabalho do técnico argentino Jorge Sampaoli no comando do Santos. “O tempo é curto para a preparação, mas todos estão se adaptando rápido ao metido do treinador”, disse o zagueiro, em entrevista coletiva, nesta terça-feira, no CT Rei Pelé, em Santos.

O defensor santista revelou algumas características do treinador. “Ele realmente não sorri, mas é muito atento às nossas dúvidas e gosta de a equipe fique bastante com a posse de bola”, afirmou o jogador, que espera ser titular nesta temporada.

“Temos uma concorrência interna muito grande, mas isso é bom para que a gente possa treinar sempre no nosso máximo”, afirmou o zagueiro, que não vê problema algum, caso o técnico argentino opte por adotar um sistema com três zagueiros. “Já jogamos desta forma aqui no ano passado e não tivemos problema algum”.

Luis Felipe aprova a disputa do amistoso, neste domingo, às 17h30, na Arena Corinthians, em São Paulo, diante do Corinthians. “É um teste muito bom para nós. O Corinthians sempre tem boas equipes e também vem preparado. Vai ser um jogo bom também para quem vai assistir”.

O jogador ainda espera que a diretoria santista traga reforços e não concorda com quem coloca o Santos como quarta força no futebol paulista. “Não concordo. Já teve quarta força como campeão. Para mim, o Santos é a primeira força”.