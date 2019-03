Luis Enrique exalta média de gols da Espanha e a compara com a do Barcelona

A seleção espanhola enfrenta Malta nesta terça-feira, fora de casa, às 16h45 (de Brasília), depois de ter estreado nas Eliminatórias da Eurocopa de 2020 com uma vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, no último sábado, em Valência. Ao projetar esta partida válida pela segunda rodada do Grupo F do qualificatório continental, o técnico Luis Enrique exaltou a média de gols da equipe nacional ao rebater algumas críticas que apontaram que os seus comandados poderiam ter mais eficiência ofensiva.

“Em sete jogos comigo como técnico foram 19 gols a favor, o que significa uma média de 2,7 gols por partida”, disse o treinador, que depois comparou os números da seleção com os conquistados atualmente pelo Barcelona no Campeonato Espanhol, liderado com folga pelo time catalão, que está dez pontos à frente do vice-líder Atlético de Madrid.

“O time mais goleador da Liga (Espanhola) agora eu creio que é o Barça, e com média de 2,6 gols por duelo. Para quem estaria tendo de fazer mais gols, a nossa média não parece ruim”, completou o comandante, em entrevista coletiva na cidade de Valeta, capital de Malta. No caso, o Barcelona 73 gols em 28 partidas realizadas até aqui nesta edição do Espanhol.

E ao falar sobre o que espera do confronto com o rival, Luis Enrique destacou: “Minha ideia de jogo é de que precisamos atacar com 11 e defender com 11. Para que qualquer jogador possa marcar (gols), todo mundo tem de se envolver, até o goleiro. Essa é a nossa ideia geral”.