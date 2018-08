Luis Enrique deixa Koke, Alba e Aspas fora da sua primeira convocação

O técnico Luis Enrique anunciou nesta sexta-feira a sua primeira convocação à frente da seleção da Espanha e apresentou algumas surpresas, deixando de fora jogadores que eram presença constante nas listas dos treinadores anteriores, como Koke, Jordi Alba e Iago Aspas. Ele chamou 24 atletas para as partidas da equipe contra a Inglaterra e a Croácia, ambas pela Liga das Nações.

O ex-treinador do Barcelona incluiu 13 jogadores da equipe que foi à Copa do Mundo, incluindo David De Gea, Sérgio Ramos, Sergio Busquets e Diego Costa. Entre aqueles que retornam para a equipe depois de ficarem fora do torneio estão Alvaro Morata e Sergi Roberto. Andres Iniesta, Gerard Piqué e David Silva já haviam anunciado a aposentadoria da seleção após a eliminação da Espanha pela anfitriã Rússia nas oitavas de final.

O técnico interino Fernando Hierro foi encarregado de comandar a equipe da Espanha na Copa do Mundo após Julen Lopetegui ser demitido dois dias antes do começo do torneio por aceitar uma proposta para comandar o Real Madrid após a competição sem informar os dirigentes da federação espanhola.

Luis Enrique não falou sobre os jogadores que ele deixou de fora e disse que “mais surpresas” são esperados para futuro. O técnico incluiu o defensor Diego Lllorente na convocação, apesar de o zagueiro não ter condições de jogar nesse momento por causa de uma cirurgia na perna esquerda. Luis Enrique disse que o atleta de 25 anos tem um “grande futuro” pela frente e deseja que ele se acostume à seleção.

A Espanha jogará na Inglaterra em 8 de setembro e vai receber a Croácia três dias depois.

Confira a lista de convocados da seleção espanhola:

Goleiros: David De Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Chelsea) e Pau Lopez (Real Betis).

Defensores: Dani Carvajal (Real Madri), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Raul Albiol (Napoli), Diego Llorente (Real Sociedad), Nacho Fernández (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Inigo Martinez (Athletic Bilbao), Marcos Alonso (Chelsea) e José Luis Gaya (Valencia).

Meio-campistas: Sergio Busquets (Barcelona), Sergi Roberto (Barcelona), Rodri (Atlético de Madrid), Saul Niguez (Atlético de Madrid), Thiago Alcantara (Bayern) e Dani Ceballos (Real Madrid).

Atacantes: Isco (Real Madrid), Marco Aensio (Real Madrid), Alvaro Morata (Chelsea), Diego Costa (Atlético Madrid), Suso (Milan) e Rodrigo (Valencia).