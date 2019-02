Luciano vê Fluminense melhor apesar da derrota no clássico: ‘Só a gente atacou’

O Fluminense martelou, martelou e martelou, mas não conseguiu sequer um empate diante do Vasco, que venceu o clássico deste sábado por 1 a 0, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela quinta e última rodada da Taça Guanabara – o primeiro turno do Campeonato Carioca.

A decepção pelo revés estava estampada na cara dos jogadores tricolores, que deixaram o gramado – em péssimo estado, por sinal – de cabeça baixa. Um dos destaques do elenco, o atacante Luciano viu o Fluminense superior ao Vasco durante os 90 minutos.

“Ficou nítido que no segundo tempo só deu a gente. A gente atacou e eles só se defenderam. O gol deles saiu em um pênalti através de um cruzamento, que é só isso que eles sabem fazer. Mas isso serve de lição. Agora é trabalhar porque terça-feira temos um jogo decisivo”, afirmou Luciano.

O “jogo decisivo” a que se referiu o atacante é o duelo diante do River-PI, no Piauí, pela primeira fase da Copa do Brasil. O Fluminense tem a vantagem do empate para avançar de fase.

Apesar da derrota, o time comandado pelo técnico Fernando Diniz garantiu a classificação às semifinais da Taça Guanabara com a segunda colocação do Grupo B e agora encara o líder do Grupo C, que será definido neste domingo. As chances são grandes de o adversário ser o rival Flamengo.