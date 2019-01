Lucas sofre lesão no joelho e desfalca o Tottenham diante do Chelsea

O Tottenham não poderá contar com o brasileiro Lucas para encarar o Chelsea nesta terça-feira. O meia sofreu uma lesão muscular e vai desfalcar sua equipe no clássico londrino que será realizado no White Hart Lane, válido pelas semifinais da Copa da Liga Inglesa.

Lucas contundiu o joelho na goleada por 7 a 0 sobre o Tranmere, na última sexta-feira, pela Copa da Inglaterra. O Tottenham não especificou a gravidade da lesão, explicando apenas que o jogador será reavaliado antes do duelo diante do Manchester United, domingo, pelo Campeonato Inglês.

A lesão de Lucas amplia o número de problemas no meio de campo para o técnico Mauricio Pochettino. Além do brasileiro, o treinador argentino não pode contar com Eric Dier, com uma apendicite, e Victor Wanyama, outro que sofre com uma lesão no joelho.

Mesmo assim, Pochettino indicou que o Tottenham não deve ir ao mercado nesta janela de janeiro. “Eu não espero adicionar novos jogadores. Claro, se tivermos a oportunidade de contratar o jogador certo, vamos tentar. É mais sobre encontrar o jogador que se encaixa conosco, não apenas no futebol, mas em todas as áreas”, comentou.