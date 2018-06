Lucas Silva desfalca treino e vira dúvida no Cruzeiro para pegar a Chapecoense

O Cruzeiro encerrou nesta sexta-feira a preparação para encarar a Chapecoense. Já em Chapecó, local onde acontecerá a partida de sábado, o técnico Mano Menezes comandou a última atividade da equipe antes do confronto válido pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mano não pôde contar no treinamento com o volante Lucas Silva. O jogador apresentou um quadro febril e se tornou dúvida para o duelo de sábado. Se não puder atuar, a tendência é que Lucas Romero, novamente à disposição após se recuperar um corte no pé, seja o substituto.

“Temos essa dúvida sim (do Lucas Silva), de última hora. Em função provavelmente do acúmulo de jogos, o corpo vai ficando mais frágil, a recuperação demora um pouco, e essas situações às vezes vêm junto. Vamos esperar amanhã, avaliar durante o dia e tomarmos a decisão”, explicou Mano.

Outra dúvida do treinador está no ataque. Titular da posição, Sassá cumpriu suspensão no empate por 1 a 1 diante do Vasco, quarta-feira, e pode jogar. Mas Raniel, seu substituto no meio de semana, se destacou no confronto, marcou o gol cruzeirense e pode ser mantido entre os 11.

“Certamente vamos ter a possibilidade de Sassá ou Raniel, porque Sassá volta de suspensão. E tem ainda essa questão do Lucas. O restante da equipe provavelmente será o mesmo”, comentou o treinador celeste.

O tropeço contra o Vasco fez o Cruzeiro cair para a quinta colocação, com 17 pontos. A Chapecoense é apenas a 16.ª, a beira da zona de rebaixamento, mas nem por isso Mano espera facilidade neste sábado.

“Será bastante difícil o jogo. A Chapecoense tem sido consistente. Já jogou jogos da Copa do Brasil desta maneira. Muita competição no meio de campo para tentar clarear uma jogada e construir na qualidade dos jogadores um lance mais aberto para você buscar a vitória. Quem sai na frente leva vantagens grandes e importantes nesses jogos, exatamente pela paridade e pela característica do jogo”, projetou.