Lucas Santos brilha, Vasco vence o Coritiba e avança na Copa São Paulo

O Vasco segue vivo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com dois gols de Lucas Santos e um de Bruno Gomes, o time venceu o Coritiba por 3 a 0 e avançou nas oitavas de final. O jogo no Canindé foi duro, com o elenco paranaense forçando a marcação na saída de bola carioca, mas ainda assim a definição do placar saiu em duas bolas paradas: primeiro de pênalti, aos 22 minutos, e depois em cobrança de escanteio, com 32 do segundo tempo.

Ainda na primeira fase, o Vasco penou para avançar no Grupo 27 e chegou na última rodada precisando vencer o Taubaté para avançar. Uma semana depois, o clube já está nas quartas de final – no caminho, deixou para trás Juventude-RS e Manthiqueira.

Agora o desafio é contra um velho conhecido: o Volta Redonda, que eliminou o Atlético-MG nesta quarta-feira com a vitória por 2 a 0, na Rua Javari, e também segue vivo na competição.

Com os dois no Canindé, Lucas Santos chegou a quatro gols na Copa São Paulo e passou a ser o vice-artilheiro do Vasco na competição, atrás apenas de Tiago Reis, que tem seis. O camisa cinco, Caio Lopes, completa a lista com mais duas bolas na rede. A partida contra o Manthiqueira ainda não tem horário e local definido, mas provavelmente acontece na próxima sexta-feira.