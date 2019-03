Lucas Mineiro promete Vasco focado e com marcação especial em Diego no clássico

Campeão da Taça Guanabara (primeiro turno) e único time invicto no Campeonato Carioca, o Vasco faz neste sábado o clássico contra o Flamengo, às 19 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela terceira rodada da Taça Rio – o segundo turno do Estadual. Reforço pouco badalado no início do ano que se tornou um dos destaques do time na temporada, o volante Lucas Mineiro promete foco e marcação especial no meia Diego.

“Temos que ter uma atenção maior. Nosso sistema defensivo está bem compactado e estaremos preparados para combatê-lo em qualquer setor do campo”, disse o jogador, em entrevista coletiva nesta quinta-feira após o treinamento em São Januário. “O Flamengo possui uma equipe muito forte, sabemos das peças individuais que eles possuem, mas temos feito um bom trabalho também nesse início de temporada. É preciso entrar em campo focado e bastante concentrado para conseguir a vitória”.

Titular e homem de confiança no meio de campo com o técnico Alberto Valentim, Lucas Mineiro destaca que esse é o seu melhor início de temporada da carreira. “Passa pelo acolhimento que todos me deram aqui. Me passaram sempre muita confiança e todos estão com o mesmo objetivo. Gosto de jogar com a bola, passe e chegar na área. Aqui foi meu melhor inicio de temporada”, disse.

Contra o Boavista, no último sábado, o Vasco jogou com um esquema tático diferente do resto da temporada – apenas Lucas Mineiro na marcação com Thiago Galhardo e Bruno César na armação das jogadas. O volante aprovou a ideia de Alberto Valentim, que pode ser utilizada no clássico deste sábado.

“Foi uma tática bem ofensiva, mas o sistema defensivo não foi prejudicado em virtude da dedicação de todos os companheiros dentro de campo na marcação. A estratégia deu muito certo, pois conseguimos apresentar um bom futebol. O professor vai estudar o adversário da melhor maneira antes de definir a estratégia. Iremos fazer de tudo para sair de campo com o resultado positivo”, comentou.