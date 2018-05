Luan volta a treinar e deve reforçar o Grêmio contra o Fluminense

Poupado no fim de semana, o atacante Luan voltou a treinar normalmente nesta segunda-feira e deve reforçar o Grêmio no jogo contra o Fluminense, na quarta, em Porto Alegre, pela oitava rodada do Brasileirão. O jogador havia sido preservado contra o Ceará em razão de dores musculares.

Mas, nesta segunda, o atacante se mostrou totalmente em condições de jogar. Ele participou normalmente da atividade com bola que contou somente com os jogadores que permaneceram em Porto Alegre no fim de semana. Aqueles que foram titulares no domingo ganharam folga nesta segunda.

O treino foi acompanhado de longe pelos atacantes Jael e Alisson, que apenas correram em torno do gramado. A dupla ainda se recupera de problemas físicos e não voltará a ação nesta semana. O lateral Léo Moura pode se juntar a este grupo após sentir dores na panturrilha esquerda na partida de domingo.

A boa notícia para o técnico Renato Gaúcho foi a liberação de Arthur para iniciar os trabalhos físicos, nesta segunda. Em processo de reabilitação, após lesão muscular na coxa direita, ele poderia voltar ao time no domingo, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. O volante está afastado há duas semanas.

Os jogadores do Grêmio vão retomar os treinos nesta terça-feira, a partir das 15h30, com a participação de todos os titulares.