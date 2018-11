Luan treina com os companheiros e deve voltar ao Grêmio contra o São Paulo

Um dia depois da vitória de virada sobre o Vasco, na Arena, pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio voltou aos treinos nesta segunda-feira e iniciou a preparação para encarar o São Paulo na quinta, no Morumbi, pela 34.ª rodada. O meia-atacante Luan participou da atividade no CT Presidente Luiz Carvalho e indicou que deverá estar em campo no confronto.

O técnico Renato Gaúcho comandou um coletivo para os jogadores que não encararam o Vasco – o restante do elenco ficou na parte interna, realizando um trabalho regenerativo. Luan estava entre os que foram ao gramado. Ele participou da maior parte da atividade, sendo substituído por Jean Pyerre na reta final.

Luan está afastado desde o dia 14 de outubro, data da derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, quando reclamou do incômodo gerado por uma fascite plantar. Dias depois, no entanto, o jogador sofreu uma lesão muscular na coxa direita, na véspera da partida de ida das semifinais da Libertadores, contra o River Plate.

De lá para cá, desfalcou o Grêmio nos dois jogos contra o time argentino, que decretaram a eliminação nas semifinais da Libertadores, e em três partidas do Brasileirão, contra Sport, Atlético-MG e Vasco.

Outra boa notícia para a torcida nesta segunda foi a presença do volante Ramiro na atividade. Recuperado de um problema no joelho direito, o jogador foi desfalque diante do Vasco, mas deve atuar normalmente contra o São Paulo.

Renato deve definir os titulares do confronto de quinta nos próximos dois dias. Ele provavelmente não vai contar com o lateral-direito Leonardo Gomes, que se recupera de uma lesão muscular na coxa direita e apenas correu em volta do gramado nesta segunda.