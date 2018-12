Luan garante Atlético-MG motivado na última partida do ano: ‘O mais importante’

A 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro neste final de semana tem importância para alguns times. Um deles é o Atlético-MG, que busca uma vaga na Copa Libertadores. O atacante Luan garante que os jogadores estão bastante motivados para o jogo decisivo contra o Botafogo, neste sábado, às 19 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

“É o jogo mais importante para a gente. Temos o objetivo de chegar à Libertadores e vamos esperar um jogo difícil. Eles estão vindo de uma vitória, não classificam mais para a Libertadores, mas, nem por isso, vão deixar de complicar a nossa vida. Para isso não acontecer, vamos colocar tudo que foi treinado, tudo que o professor vai nos pedir, para a gente poder sair classificado porque só o que nos interessa é a vitória”, disse o atacante.

Sempre bastante voluntarioso, Luan fez uma avaliação do time no campeonato. “A gente teve altos e baixos no campeonato, deixamos muito a desejar, mas é o último jogo e vamos pensar apenas nele porque, para nós, é o jogo da vida, e para o planejamento do clube também. É importante a gente classificar e colocar o Atlético-MG na Libertadores novamente, onde ele merece estar”.

Ídolo da torcida, Luan espera que o Atlético-MG entre em campo com o espírito aguerrido que a torcida gosta. “Que a gente possa entrar com aquele espírito, junto com o torcedor. Sei que vai estar lotado, o torcedor vai comparecer, como sempre, e empurrar o time. Quero deixar bem claro que será um jogo difícil. Às vezes, podemos não fazer um gol no começo, mas podemos fazer no meio, no fim. É ter paciência que futebol tem 90 minutos e tenho certeza que cada um vai dar o seu melhor para sair com a vitória. A gente sabe que só nos resta a vitória, então, não depende de ninguém, apenas de nós mesmos”.

O Atlético-MG é o sexto colocado no Brasileirão com 56 pontos, dois à frente do Atlético-PR, que enfrenta o Flamengo, no Rio de Janeiro, também neste sábado, no mesmo horário.