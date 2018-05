Luan e Marcelo Oliveira desfalcam o Grêmio, mas Everton reforça o time

O Grêmio encerrou a sua preparação para o duelo de domingo com o Ceará, no Castelão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, com a confirmação de desfalques e novidades. O técnico Renato Gaúcho não vai contar com o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira e o atacante Luan, mas ao menos terá o retorno do atacante Everton.

Antes da viagem para Fortaleza, o elenco do Grêmio treinou na manhã desta sexta-feira no CT Luiz Carvalho. Na atividade, os jogadores realizaram um trabalho físico em circuito e com bola. Depois, divididos em dois times, fizeram um trabalho técnico, de troca de passes e movimentação, em campo reduzido.

O Grêmio não contará com Luan, que será poupado pela comissão técnica por causa de dores musculares. Já a ausência de Marcelo Oliveira será mais prolongada. O lateral sofreu uma lesão no reto femoral da coxa esquerda e só voltará a ficar à disposição de Renato após a disputa da Copa do Mundo.

Em compensação, Everton participou do treinamento pelo segundo dia consecutivo, o que assegura o seu retorno ao time duas semanas depois de sofrer lesão muscular no Gre-Nal. Além disso, o atacante Hernane, recuperado de lesão, também foi relacionado por Renato. Porém, sem ritmo de jogo, ambos devem ficar como opção no banco de reservas no domingo.

Assim, com esses desfalques e retornos, o Grêmio deve enfrentar o Ceará com a seguinte formação: Marcelo Grohe; Léo Moura, Bressan, Kannemann e Bruno Cortez; Jailson, Maicon, Ramiro, Cícero (Lima) e Maicosuel (Lima); André.

O Grêmio ainda treina neste sábado, em Fortaleza, na atividade final antes do duelo com o Ceará, válido pela sétima rodada do Brasileirão, torneio em que ocupa a oitava posição, com nove pontos.

Confira a lista de relacionados do Grêmio:

Goleiros: Bruno Grassi, Marcelo Grohe e Paulo Victor.

Laterais: Bruno Cortez, Léo Moura, Léo Gomes e Madson.

Zagueiros: Bressan, Kannemann e Paulo Miranda.

Volantes: Jailson, Kaio, Maicon, Matheus Henrique e Ramiro.

Meias: Cícero, Lima, Thaciano e Thonny Anderson.

Atacantes: André, Everton, Hernane, Lucas Poletto, Maicosuel, Pepê e Vico.