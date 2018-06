Löw revela desfalque de Hummels na Alemanha e promete reação no sábado

O técnico Joachim Löw afirmou nesta sexta-feira em Sochi que a Alemanha conseguiu encontrar forças para evoluir e vai mostrar um futebol melhor no jogo deste sábado, no Fisht Stadium, em Sochi, contra a Suécia, pela Copa do Mundo. Os atuais campeões mundiais passaram dias de cobrança pela derrota por 1 a 0 diante do México, na estreia, e ainda tiveram um desfalque de última hora.

O zagueiro titular Mats Hummels sentiu uma lesão no pescoço e não vai entrar em campo, problema que não desanima o treinador. “Nesta semana, foi claro para mim que os jogadores mostraram reação em termos de trabalho e de treino. Temos que mostrar a diferença no jogo. Tenho certeza que todos vão mostrar superação em campo contra a Suécia”, afirmou o treinador.

A equipe foi surpreendida pela derrota na estreia e passou uma semana de pressão. A Alemanha trocou a concentração nos arredores de Moscou para passar mais dias em Sochi, onde encontrou calor, praia, tranquilidade e um ambiente melhor. Todos no elenco aprovaram o refúgio no sul da Rússia e para o treinador, o período no litoral ajudou o elenco a recuperar autoconfiança.

“Sempre podemos ter críticas pela performance dos jogadores, mas eu confio profundamente neles. Todos têm jogador em alto nível nos últimos anos. É preciso alimentá-los com confiança, porque todos são vencedores e estão acostumados a títulos. Não é possível que isso tenha mudado”, disse Löw. Além da saída de Hummels, que deve dar lugar a Süle, a Alemanha possivelmente terá a entrada de Mario Gómez no time titular na vaga de Werner.

Para o treinador, um dos principais motivos para a derrota diante do México foi uma postura passiva em campo em Moscou. “Os instrumentos importantes para nosso time são energia e linguagem corporal. Isso faltou contra o México. Não tivemos essa postura e confiança. Copa do Mundo é paixão e defender o que tem. Precisamos usar a força e a determinação”, disse.

A Alemanha pode ser eliminada na Copa do Mundo neste sábado se perder para a Suécia e a Coreia do Sul não derrotar o México em Rostov, em partida realizada mais cedo. Em todas as participações alemãs no torneio, apenas em 1938 a equipe acabou fora da competição ainda na primeira fase.